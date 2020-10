ANDRUS EELMÄE: naise tehtud pisikesi kotlette vitsutasin küll hoolega ja sööks kohe veel! 

"Ausalt öeldes imetlen mehi, kes on kõvad kokad," ütleb Andrus Eelmäe. "Mina olen köögiasjanduse vallas küll igav, aga ka minusuguseid on tarvis, et maailm oleks mitmekesisem."

Näitleja Andrus Eelmäe, millised toidud kuuluvad teie lemmikute hulka?

Praekartul ja kukeseenekaste. Seda öeldes tunnistan, et olen vana kooli mees, aga lihtne klassika on parim.