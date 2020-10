POLIITIKUD TAIMETOIDULE | Kaljulaid, Alender, Izmailova, Pentus-Rosimannus ja teised unustavad kuuks ajaks lihasaadused 

Taimse toidu eelistamine on keskkonna seisukohast äärmiselt oluline. Oxfordi ülikooli keskkonnateadlane Joseph Poore avaldas oma hiljutises uurimuses, et taimetoit on kõige olulisem viis kliimamuutuse leevendamiseks. Ka mitmed teised teadustööd tõestavad, et taimne toit vähendab oluliselt nii ökoloogilist jalajälge, magevee tarbimist kui maakasutust.