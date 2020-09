TUULI ROOSMA: tegin reegli, et õhtusöök tulgu lastelt! 

Värskes Eesti Naises räägib Tuuli, et koroonakevadel Peipsiäärses maakodus tundis ta vahel veidi ebaõigluse-pahameelt: mina siin vaaritan ja tüübid istuvad lihtsalt lauda!

Siis aga sai ta aru, et tema just kasvatabki järgmist põlvkonda mehi ja üheteistaastased lapsed ehk tema pojad Andres ja Kristjan on täiesti võimelised ise süüa valmistama.