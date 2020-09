MIKS KÜLL? Eestlane ahnitseb liiga palju toitu kokku ja laseb sel halvaks minna - 265 kilo aastas! 

Keskkonnaministeeriumi uuringust selgus, et Eesti elanikud viskavad aasas ära ligi 63 miljoni euro väärtuses toitu. Seejuures on kõige suurem potentsiaal toidu äraviskamise vähendamiseks just kodumajapidamistes. "See aga tähendab, et korteriühistutel ja korteriühistutes elavatel lõpptarbijatel on seega toiduga hoolimatu ümberkäimise vähendamisel ülioluline roll,“ rõhutas Jaadla.