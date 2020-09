PIHLAKAD NÕUAVAD TÄHELEPANU | Marju on tänavu vähe, nii et mine kohe korjama + 2 retsepti 

„Pihlakas on täiesti teenimatult tahaplaanile jäänud,“ ütleb Oosaare talu perenaine Kaire Tammet. Pihlakad võib julgesti ära korjata, sest seda muret, mis nendega pärast peale hakata, kindlasti pole. Aga korjamisega tuleks kiirustada, sest marju on tänavu vähe ja kui esimest öökülma ootama jääda, jõuab õunakoi needki vähesed ära järada. Pihlakate mõrusust aitab vähendada ka see, kui marjad vähemalt 24 tunniks sügavkülma panna.

„Kummaline on, et kui põldmarjad said sel aastal valmis umbes kaks nädalat hiljem, siis pihlakad valmisid tavalisest varem. Pihkalaid on sel aastal hästi vähe, vähemalt Läänemaal, ja nüüd tuleb need kiiresti ära korjata, muidu järab õunakui needki vähesed ära,“ ütleb Oosaare talu perenaine Kaire Tammet.

Pihlakamarju soovitatakse korjata pärast seda, kui esimene öökülm on neist üle käinud, aga Kaire on alati öökülma asemel oma sügavkülmikule pidanud lootma. „Meil meil on nii palju linde, et need jõuaks muidu alati ette;“ tõdeb Matsalu rahvuspargi põhjakaldal elav naine. Sügavkülmutatud marju saab pärast edukalt ka kuivatada ja neist jahugi jahvatada.