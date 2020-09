EVELIN ILVES | Mille nad nüüd jälle seal Brüsselis ära keelasid? 

Nii mõnigi kergitas kurjalt kulmud kõrgustesse ja sajatas: nüüd me ei oska enam põldu ka pidada, peame Brüsseli käske kuulama, mida võib väetiseks ja mida taimede kaitseks põllule panna?!

Ent töö mürkidega on alati nagu köielkõnd, ühel pool näiline heaolu, teisal piinarikas surm. Vähemalt mõned noist karmidest tapjadroogidest keelas Euroopa Komisjon nüüd lõpuks tõepoolest ära. Kuid mis oli väikese Eesti reaktsioon avaldatuna Rahvusringhäälingus? Hala, et meile tehakse taas liiga! Et me pole veel õiget hoogu põldude mürgitamisega sisse saanudki, kui kriips peale tõmmatakse! Teised panevad palju suuremaid koguseid – meie oleme vaesed, meil pole nii palju vahendeid olnud! Nõuame eriluba edasi mürgitada! Jne jne...

Selle kõige lugemine tõi teadvusesse tagasi valusa tõdemuse, et suur osa meie põlduritest, eriti Nõukogude aegse taustaga tegijatest, on kõike muud kui rohelise ja loodust ning tervist hoidva mõtlemisega.