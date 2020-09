TKEMALI LUMMUS | Hapu-magus-särtsakas igat rooga heaks muutev ploomikaste Gruusiast 

Tkemali on jumalik kaste, mis maitseb eriti neile, kes armastavad hapumat mekki. Sel on iseloomulik hapukasmagus ja veidi vürtsikas mekk, mis eriti hästi klapib linnuliha ja hakkliharoogadega, superhästi aga pelmeenide ja hinkaalidega.

Minu esimene kokkupuude tkemaliga oli Adleri turul Sotšis. „Tule, tule, Eesti tüdruk, mul naaber ka eestlane,“ kutsus tõmmu abhaaslanna kuldhamba välkudes ja pakkus lusikalt maitsta sulaselget paradiisi. Umbes nii see tundus – ma olen loomult suur hapusõber – sel lusikatäiel oli mitu maitsepahvakut järjes t ja võimas, kõiki meeli paitav järelmaik. Püha taevas, mis see on, üritasin küsida ja suutsin vaid suud maigutada.

Müüja rääkis kuidas see on kaste, mida keedetakse erilistest tkemali-ploomidest ja siis keedetakse kokku vürtsidega, täpsemalt kinza (ehk koriandri), küüslaugu, tilli ja mündiga. Ja et iga perenaine keedab enda oma. Ploome aga kasutatakse tkemalis erinevaid, mistõttu erineb ka selle värv – kas sinepikollane, rubiinpunane või ka rohekas.