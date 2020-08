Kokad kinnitavad: kõige värskemat kala saad ikka kalamehe enda käest  

„Värsket kala saad ka poest, aga kõige värskemat saad ikka kalamehe enda käest. Parim variant on, kui linnainimesel on oma tuttav kalamees,“ ütleb restorani Grand Holm Marina peakokk Demo Kaev. Aga kui tuttavat kalameest pole, pole rannakaluritelt ka kerge värsket kala hankida.

„Me ei ela sellises riigis, et hommikul jalutad sadamasse ja ostad kala,“ kinnitab teinegi Läänemaal tegutsev kokk Joel Kannimäe. „Minult on aastate jooksul palju küsitud, et millisest sadamast kala saab osta. Seda ei saagi lihtsalt osta, pead ikka natuke kalamehi teadma. Aga kui traallaevad sõidavad, siis saab küll, et lähed sadamasse ja nihverdad endale ämbri või kaks.“