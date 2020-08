Tomatihoidised: kuumutamine tõstab tomati tervislikkust  

„Retseptides on alati silmas peetud jämedat soola, sest peenike puhastatud lauasool sisaldab paakumisvastaseid aineid ja hoidis kipub riknema. Ning lusikas on alati triiki täis, kui pole just täpsustatud, et võtta tuleb kuhjaga,“ ütleb Mari Leover Kõrveküla naisseltsist Miina. Teda tasub uskuda – on ju Olustvere hoidistemessil nii mõnigi peapreemia juba aastaid selle naistele kuulunud.

Maril on kombeks kurgid-tomatid ise kasvatada, rääkimata rohelisest kraamist ja sibulatest-küüslaukudest. Välja on kujunenud ka omad kindlad sordid, mida ta armastab purki panna.