SUUR MAITSETEST | Loe, milline Eesti grilljuust on võrdväärne vahemerelise halloumi'ga 

Kui grill-lihast on isu täis, küpseta vahelduseks hoopis juustu. Proovime viie Eesti ettevõtte grilljuustu ning märgime üles nende head ja vead, et aidata sul järgmiseks grillipeoks valikut teha. Etteruttavalt: need on võrdväärsed vahemerelise praejuustu halloumi'ga.