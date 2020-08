Veiseliha retseptid TÕELINE ELAMUS | Veiselihasaslõkk ja marineeritud sibulad Pille Enden , täna, 10:44 Jaga: M

Veiselihasaslõkk ja marineeritud sibulad Foto: Jaan Heinmaa

Grillitud veiseliha on tõeline maitseelamus, kui kasutada valmistamisel kvaliteetset lihatükki. Küpsetamisel on oluline jälgida, et liha mitte üle küpsetada, sest siis muutub see kuivaks ja sitkeks. Marineeritud sibulad terava pipraga sobivad mitme roa juurde- nii muu lihaga kui võileivale.