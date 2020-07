Toiduuudised SUVINE SUUPISTE: mojito-maitseline arbuus Blogi Jazzinokitchen , täna, 14:49 Jaga: M

Foto: Blogi Jazzinokitchen

Suvi! Soojad ilmad, pikad õhtud. Kui tore, need paar nädalat juunis ei jäänud ainukeseks ajaks, kui oli põhjust päikeseprillid välja otsida. Arbuusihooaeg on täies hoos ning kui paljalt on seda juba piisavalt vitsutatud ja arbuusi-feta-mündi salatit ka juba grilli kõrvale pakutud, on täpselt õige aeg ühed täiskasvanuile mõeldud aperitiiv slash snäkid valmis meisterdada.