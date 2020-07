HOIDISTAMISHOOAEG KOGUB TUURE: kuus põnevat purgitäit kohe nautimiseks  

„Suvi võiks alata legendaarsete kilekotikurkide, hapendatud suvikõrvitsate ning ingveriga marineeritud toore peediga,“ arvab armastatud kokaraamatute autor Lia Virkus. Vahetult enne suve algust koondas ta oma 70 läbiproovitud hoidiseretsepti ka raamatusse „Lia hoidised“. Neil aga, kes magusaid hoidiseid eelistavad või aegsasti talvevarusid soetada tahavad, soovitab ta vaarikatest ja mustikatest enam kui 100aastase retsepti järgi kuninganna moosi keeta. Viimast nimetab ta oma absoluutseks moosilemmikuks.

Mis legendaarseid kilekotikurke puudutab, siis Lia mäletab, et selle kiire valmistusviisi leidis ta Tahkuranna kurgifestivalilt ja nüüd on juba viimased kümmekond suve kilekotikurke teinud. „Mina andsin,“ kinnitab Koidu Hein, et tema see oli, kes 2010. aastal Tahkurannas esimest korda peetud kurgifestivalil kilekotikurkide retsepti jagas.