Pähklivõitort – viiluke mõnusat maiust 

Eelsoojendage ahi 175 kraadini ja valmistage ette 20sentimeetrise läbimõõduga lahtikäiv koogivorm. Segage või, suhkur ja pähklivõi. Lisage ühekaupa munad, vanill ja õli ning segage läbi. Sõeluge kokku kuivained ja lisage kolmandikule pähklivõisegule. Lisage pool keefirist ja segage läbi. Jätkake, kuni biskviidi koostisosad on kokku segatud. Jagage segu kaheks ja küpsetage kumbagi 35–45 minutit. Küpsenult laske 10 minutit jahtuda ja seejärel eemaldage vormist. Veenduge, et enne kaunistama hakkamist on biskviidid täielikult maha jahtunud.