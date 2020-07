Toiduuudised Maire Suitsu soovitab: õige juustusort kindlustab kiire ja ühtlase sulamise Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 11:54 Jaga: M

Juust supis või kastmes on tükiline või kokku sulanud, kuum juustuvõileib lõhnab ebameeldivalt, sitkele pitsakattele ei hakka hammas peale? Juustu ebasoovitav käitumine on tegelikult seaduspärane. Teatavasti koosneb juust piimavalkudest, rasvast ja veest, mis on omavahel püsivalt seotud vaid seni, kuni temperatuur on alla 60 kraadi.