Meremuuseumi juht Urmas Dresen pakub ootamatutele külalistele täidetud portobellosid 

Milline on teie hommikulaud?

Hommik algab presskannukohvi, rohelise salati ja millegagi röstsaial või -leival. Keedumuna on puhkepäevadel, vahel saab tehtud omletti. Pudruusku pole välja kujunenud, see on pigem meeldiv vaheldus.

Mis on teie lemmiktoidud?

Hindan vaheldusrikkust, ehedust ja ka seost aastaajaga. Kevadel ja suvel suppe oblikaleemest püreedeni, sügise poole armastan kõrvitsast tehtu vürtsikat versiooni. Vahel kuulub eelistus itaaliapärastele ja sealt siis edasi Tai ja lihtsamatele Hiina toitudele. Lemmikuks on kujunenud Tom Kha, maha ei jää Kantoni stiilis sealiha köögiviljade ja munaga praetud riisiga. Pärast on hea tagasi tulla koduse ühepajatoidu, hakklihakastme ja keedukartuliga kapsahautise juurde. Talvekuudel jõuab lauale sealihapraad ning kui on viitsimist, teen pestot ja hummust. Eksperimenteerin salatitega, kas siis oliiviõlist ja palsamiäädikast või hapukoorest ja majoneesist kastmetega. Lapsest saadik saadab mind lugupidamine juustu vastu.

Millised toiduained on alati kodukapis olemas?

Aeg-ajalt saab kapi sisu üsna otsa, aga enamasti on seal rohelist salatikraami. Reisilt tulles on sageli juustutükk või maitseaineid kaasa ostetud. Kala on oluline ja kui ei ole muud, siis on kilu või räim, heeringafilee ja tuunikalakonservid, millega saab toimetada mitmel viisil. Alati on varu pastadest, riisist ja ammusest lemmikust tatrast.

Kust ostate tavaliselt toiduained?