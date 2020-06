MIS ASI ON ÕIGE ŠAŠLÕKK? Veidi ajalugu ja 10 mõnusat retsepti  

Olla hea šašlõkimeister on aga Kaukaasias auasi, ja seetõttu võibki juhtuda, et punasekspõlenud turistidele aetakse puru silma – ainuõige on just see viis, kuidas see mees (enamasti mees) vardaid täidab ja pöörab. Kauge külaline kuulabki, naaseb koju ja räägib: aga mulle selles ja tolles mägikülas räägiti, et ainuõige on teha nii, nagu onu Boba ütles, Tõsiasi on aga see, et viimase nõbu Goga aga arvaks hoopis teistmoodi…