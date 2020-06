Toiduuudised KODUNE KÜPSETIS: tatrajahu-kakao-rullbiskviit rabarberiga Blogi Jazzinokitchen , täna, 11:21 Jaga: M

GALERII

Kuidagi on sel kevadel nii juhtunud, et rabarber saab endale küpsetistes-magustoitudes paariliseks just šokolaadi või kakao. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Kuidagi on sel kevadel nii juhtunud, et rabarber saab endale küpsetistes-magustoitudes paariliseks just šokolaadi või kakao. Sooja ja maheda šokolaadi ning särtsaka rabarberi kontrast on üle võlli hea! Kui rabarber on veel rõõmsalt roosa, on lõpptulemus ka kaunilt värviline.