PATUSTAMIST VÄÄRT: suvised juustutoidud maitsevad vastupandamatult 

Juust on paljudele patustamist väärt suupiste või mõnus kate võileiva peal. Mõnikord eksib juust ka salatisse, tegelikult on selleks lausa eraldi salatijuust.

Kuid juustusid ja nende kasutusviise on lõpmata palju – rohkem kui keegi neid jõuaks üles lugeda. Nii on juust minule midagi enamat, kui lihtsalt viiluke võileiva peal. Minus ajab roogadesse juustu lisamine alati elevile, sest juust annab toidule kindla sügavuse – kui me ei räägi toorjuustust, mis annab hoopis mõnusalt siidist kreemisust. Juustul on oma koht nii eel- kui ka pearoogades ja magustoitudes.