TIIU TESTIB | Milline on kõige ahvatlevam röstsai ilma peal? 

Mitmevilja röst, Leibur Foto: Tootja

Paki peal on kirjas, et tegu on eriti pehme röstsaiaga ja seda see tõesti on. Seemneid on küll silmaga näha, aga hamba all väga tunda ei ole. Testijatele meeldib see sai röstitud kujul rohkem. Tõdetakse, et päevalilleseemneid võiks rohkem olla.