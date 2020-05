Mõnus roog värsketest kartulitest: küüslaugune pommu-kartulipada 

Näiteks pajaroogades, kus nad oma kuju hoiavad ning erinevalt talvekartulitest ära ei lagune. Tummine pajaroog on kerge, kuid täidab hästi kõhtu. Küüslauguga ma siin roas tagasi ei hoiaks. Retseptis välja toodud viie küüne all on mõeldud Eesti vägevaid lauke. Kui sul on kodus Hiina küüslauk, siis seda võib julgelt vähemalt terve pea panna.