TIIU TESTIB | Lehttainakihid olemas, moos ja kreem tasakaalus – otsime head Napoleoni kooki! 

Napoleoni kook, Gustav Foto: Tiit Efert

Lubatud on viiekihilist lehttainakooki pohlamoosiga. Kihid on olemas, tekstuur on õhuline ja mõnus. Arvati, et moos domineerib ülearu, osa meelest on see ka liiga magus. Teised jäid arvamusele, et moos on väga hea. Kreemiga jäädi rahule. Kook on mahlane, maitsev ja kreemjas.