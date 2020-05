HEAD VEINIPÄEVA | Kuidas veini ja toitu ikkagi klapitada? Põgus juhend täiesti algajatele 

Täna on rahvusvaheline veinipäev, mistõttu vaatleme puust ette ja punaseks meetodil, milline vein kõige üldisemates joontes mäherduse toiduga kokku kõlab. Ehk see on veinijuhend taipamatutele.

Samas, kui sina oled harjunud jooma vürtsika toidu kõrvale tummist superkuiva veini või valad igale asjale kõrvale poolmagusat, siis on ka see okei – sest sulle on sinu enda maitse kõige õigem. Veinivaliku juures ongi kõige tähtsam su enda maitse, seda on mitmed maailma tunnustatud kulinaarid läbi aegade öelnud.