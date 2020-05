Salati retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Raudsed nõgesekrõpsud viivad kevadise väsimuse minema Evelin Ilves , täna, 07:21 Jaga: M

Nõgesekrõpsud Foto: Evelin Ilves

Kuna paljud naised kurdavad kevadel väsimust ning pahatihti näitab vereanalüüs rauapuudust, soovitan seekord meie looduses just tärganud raudnõgesest imelihtsa ja supermaitsva roa, mis sobib nii omlettide kui mistahes pearoogade kõrvale või ka lihtsalt tervislikuks maiustamiseks. Nõgese kasulikke omadusi on meie oma teadlased uurinud ning just rauda suudab inimene sellest väekast taimest väga hästi omandada.