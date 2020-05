Toiduuudised LÄÄNEMAA MAITSED | Haugihooaja tähed: kahmerpill, ahjuhaug ja haugikotlet Läänemaa maitsed , täna, 09:19 Jaga: M

Haug Foto: PantherMedia/Scanpix

Mereääres elades on loomulik, et osa toidulauast kaetakse rannikumerest püütud kalaga. Selle värskeimast värskemaga. Kui kala on üks, siis enamasti retseptid kuidas midagi valmistatakse, on igaühel oma. Või siis piirkonniti levinud, käest-kätte edasi antud ja traditsiooniks saanud. Kindla peale minek on mõne hea retsepti avastamine ja proovimine. Läänemaal peetakse kalast lugu.