Salati retseptid Kevadine salat röstitud rabarberi ja maasikatega Pille Enden , täna, 07:21

Kevadine salat röstitud rabarberi ja maasikatega Foto: Jaan Heinmaa

Värske salat noore rabarberiga on kui sõõm kevadist õhku! See sobib nii kergeks kui eineks kui grillõhtuks. Röstimine annab rabarberile maitset ja mahlakust ning protsessi käigus tekkinud vedelikust saab ka kastme. Salati võib valmistada kitsejuustuga, kui see rohkem meeldib.