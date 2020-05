KEVADINE MÕNUS PRAAD: ahjuliha riisi ja rabarbriga 

1. Koori ja tükelda rabarber. Koori sibul ja lõika sektoriteks. Puhasta küüslauk, vajuta noaseljaga lamedaks ja haki jämedalt.

2. Kuumuta pannil 1 sl rasvainet ja tõsta kuumale pannile tükeldatud rabarber, sibul ning küüslauk. Lisa suhkur, et köögivilju karamellistada. Prae kõike viis minutit, kuni sibul on poolpehme ja kõik viljad jumekad. Tõsta need ahjuvormi.

3. Lõika liha 2 cm kuubikuteks ja pruunista pannil igast küljest 1 sl rasvaines. Maitsesta soola-pipraga.

4. Kuumuta puljong keemiseni. Samal ajal loputa ja nõruta riis.

5. Lisa riis ja puljong rabarbri-sibulasegule ahjuvormis ning sega läbi. Tõsta vormi ka lihatükid ja vala pannilt juurde kogu praemahl.

6. Küpseta rooga 180kraadises ahjus pöördõhurežiimil 20–25 minutit, kuni riis on vedeliku endasse imanud ja liha küps. Olenevalt riisist on küpsetamisaeg erinev ja võib juhtuda, et pead veidi vett lisama.