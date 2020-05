HUMMUSE LUMMUSES: 10 põhjust ja retsepti, kuidas hummus teeb nooreks ja ilusaks 

Vahemere idapoolsematelt kallastelt kunagise Levandi maade köögist pärit kikerherne-seesamiseemne pasta hummus bi tahina on saanud meil hipsteriroa tunnuse, mida müüakse poes kalli hinnaga. Samas on ise hummuse tegemine väga lihtne ja ääretult odavam.

Hummus on mõnus ja eriti küpsete naiste tervisele kasulik määre, mis muudab kõik maitsvamaks. Hummus sisaldab ohtralt kasulikku kiudainet, B-grupi vitamiine, magneesiumi ja teisi vajalikke mikroelemente. Kasulikke koostisosade hulgas on ka seesamiseemnetes sisalduvad fütoöstrogeenid, mis aitavad ennetada naistel üleminekuaja vaevusi.

Kauplustes müüdav tööstuslikult valmistatud hummusel ja kodutehtul on üüratu kuristik vahel. Poekaup kipub olema valmistatud madalama kvaliteediga toorainetest, kus on kasutatud viletsamat tahhiinit või on see üldse vahele jäetud. Loe, kuidas ise hummust teha!