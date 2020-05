SAMM-SAMMULT | Valmista emadepäevaks hõrk tiramisu 

Tiramisu, itaalia kirjapildis tiramisù (häälduses rõhk viimasel u-l) on panna cotta kõrval ilmselt üks tuntumaid Itaalia magustoite. Sõna-sõnalt tähendab tiramisù itaalia keeles „tõsta mind üles“. Legendi järgi saigi magustoit selle järgi nime – see olla nii hea, et maitsenauding tõstab sööja taevasse.