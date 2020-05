TÕELINE MAIUSPALA: apelsini-mandlikook kodujuustukreemiga 

Kuigi rabarberihooaeg on alanud ning esimesed rukki-rabarberimuffinid juba ahjust tulnud ja sekundiga otsa saanud, tundus, et tahaksin millegipärast tähistada just absoluutselt mitte hooajalise apelsinikoogiga. Vähemalt lilled pildil toovad kevadehõngu! Sama kook on muide imemaitsev ka talvisemal hooajal koos kardemoni, kaneeli ja muskaatpähkliga.