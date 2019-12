VIDEO | Berliini Gendarmenmarkti jõuluturu toit: sobilik igat masti gurmaanidele, on tänavatoitu ja eliitrestorane 

Tulel röstitud kastanud, vürstikad mandlid, igatsorti juustud, patimad palad prantsuse ja saksa köökidest - gurmaan mõnuleb Berliinis. Hinnad on mõõdukad, kohati kallid, kohati õigustatult odavad. Leib sulatatud rakletijuustug ja peekonihelvestega maksab kuus eurot. Berliini kuulsa karrivorsti saab kätte 3.50ga. Tärnirestodes on muidugi mitu korda kõrgemad hinnad.

Näiteks on oma telkkohvikuga väljas menukas eliitrestoran Lutter&Wegner, mis pakub saksa ja austria toite. T-House aga võlub grillroogadega.

Õlu on samuti 3.50. Kellele see aga ei meeldi, saab veidi eemal osta märksa kallimat, aga ehtsat šamanjat - oma kioskiga on väljas kuulus tootja Veuve Clicquot.

Maiasmokki rõõmustavad saksapärased pehmed, ohtra martsipaniga, ent samas jahuvaesed piparkoogid. Nende müüja Stefan meenutab lahkelt vendade Grimmide "Hansukese ja Gretekese" loo algupära - just pehmest piparkoogist, mitte šokolaadist olla nõia maja, millesse lapsed põgenemiseks augu sõid.

Tuleb ka märkida, et nii paljud maiustused on kas ökoloogiliselt puhtast toorainst või vegan. Tundub, et see on kohalikele väga tähtis.