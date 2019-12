EVELIN ILVES: Kas minu kodune toidu raiskamine õhutab tõesti kliimakatastroofe? 

Miks ometi ei võiks neid looduse ande annetada? Aga ei või! Meie Eesti seadused on tehtud nii, et kaupmehel on kõige lihtsam ja odavam kogu alanenud kvaliteediga toit lihtsalt minema visata – kusjuures miljonitesse kilekottidesse pakutud olme-segajäätmetena. Teadaolevalt ainult üks supermarketi-kett sorteerib biojäätmed vastavasse prügikasti.

Seevastu näiteks Prantsusmaal on kõik seadused tehtud ümber nii, et äraviskamine on kõige kallim toidu realiseerimise viis kuni karistamiseni välja. Kõige lihtsamaks ja soositumaks on tehtud hoopis jääkide jagamine ja annetamine. Miks, väike Eesti, kus elab vaat et kõige rohkem eakaid ja lapsi vaesuses, sa nii jõhkralt raiskamist soodustad, kui selle toidu vajajad on siinsamas, meie ühises kodus? Ainult rumalus, pimedus või kurjus loob selliseid regulatsioone....