Vegan toidud EVELIN ILVESE KOKAKOOL: Tee ise seitanit ehk vegan-liha Evelin Ilves, Sandra Vungi blogi abiga , täna, 10:28 Jaga: M

Seitan Foto: PantherMedia/Scanpix

Jagan nisuvalgust tehtava taimse liha – seitani – retsepti. Kes viitsib natuke jännata – tulemus on seda väärt. Ja kes ei viitsi – seitanit leidub täna ka meie suuremate toidupoodide lettidel isegi mitmel moel – maitsestatuna ja naturaalsena. Kui talle lõpuks ise oma lemmikmaitse marinaadi ja grillimise või küpsetamisega annad, on see toit imehea. Minu lemmik on seitani-tako. Tehkem proovi!