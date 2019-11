EVELIN ILVES: nisuliha – võehh?! Ent mõelgem korraks, miks üldse hakatakse veganiteks 

Tõepoolest võib see imelik tunduda. Selleks, et saada naudingut ja seda va ihaldet umami maitset, mida krõbedaks grillitud liha meie maitsemeelte läbi pakub, hakata seda otsima herne- oa- või veel hullem – nisujahust tehtud liha asendajaist? Esmapilgul veider mis veider.

Ka usulised veendumused ei moodusta uutest taimlastest suuremat osa. Enamik värskeid liitujaid taimetoitlaste ridadesse tuleb hoopis inimeste hulgast, kellele on olulised eetilised ja/või keskkonda hoidvad väärtused. Soov mitte valmistada kannatusi ja tappa on ju ilus ja inimlik. Ning asjaolu, et lihaloomade toidu kasvatamiseks kulub üha rohkem väärtuslikku põllumaad, millede loomiseks raiutakse veel tänapäevalgi maha valusalt palju vihmametsi, on fakt, mitte umbluu. Lihatoodete tootmisprotsessidest eralduv süsihappegaasi hulk veel siia lisaks. Mõelgem!

Mina olen viimase 15 aasta jooksul üha vähem liha hakanud sööma. Pastöriseeritud ja töödeldud tööstuslikud piimatooted peaaegu üldse oma menüüst välja jätnud. Valmistoite ja poes müüdavaid vorstitooteid – no ei. Kui üldse liha, siis rangelt sealt, kus ma tean, kuidas see loom on kasvanud ja mismoodi ta tarbitavasse olekusse on jõudnud. Minu köögi lihad-kalad tulevad Hiiumaalt. Ja kui sealt ei saa, saab ka üldse ilma hakkama. Kaasaegsed toitumissoovitusedki vähendavad loomse toidu osakaalu iga uue raportiga. Meil pole nii palju lihtsalt vaja. Ja veelgi enam – vähem on tervislikum. Vähem töödeldud – veel parem.

Sestap katsugem taimse liha fännidest aru saada. Armastatud sussulav liha meenutav maitse tuleb taldrikule ilma kedagi puuris ja kemikaalidega piinamata ning julmal moel tapmata. See on ju kõva argument.

Oma keha pidevate uuendusprotsesside käigushoidmiseks on aga valk ülivajalik. Tavapäraselt oleme harjunud mõtlema, et valk – see ongi liha, kala, muna, kodujuust jne... Aga tegelikkuses on valgurikkaid taimi looduses väga palju. Meie esivanemad tundsid ja kasvatasin ning korjasid neid rohkem kui arvame. Alustagem kaunviljadest ja lõpetagem roheliste lehtköögiviljadega. Sinna vahele jäävad teraviljad, sealhulgas ka kardetud gluteen. Mis muide fermenteerimisel kaotab suure osa oma soolehattude põletikku põhjustavaist omadusist. Võimalusi kui palju! Oleks vaid fantaasiat ja oskusi kasutada...

Sestap jagan siin teie õrritamiseks nisuvalgust tehtava taimse liha – seitani – retsepti. Kes viitsib natuke jännata – tulemus on seda väärt. Ja kes ei viitsi – seitanit leidub täna ka meie suuremate toidupoodide lettidel isegi mitmel moel – maitsestatuna ja naturaalsena. Kui talle lõpuks ise oma lemmikmaitse marinaadi ja grillimise või küpsetamisega annad, on see toit imehea. Minu lemmik on seitani-tako. Tehkem proovi!