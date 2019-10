Retseptid PÄEVARETSEPT | Chorizo-võiga ahjusai Tiina Lebane , täna, 08:09 Jaga: M

Chorizo-võiga ahjusai Foto: Jaan Heinmaa

Hispaanlaste tšilli ja paprikaga maitsestatud sealihavorsti chorizo`t võiks alati natuke kodus varuks olla, sest see on suurepärane maitsestaja. Lõika vaid mõned viilud suppi või kastmesse ja roa maitse muutub kui võluväel paremaks. Selles retseptis maitsestab chorizo võid, millega on täidetud saiapätsi pinnale diagnonaalides tehtud lõiked. Superhea suupiste!