VIDEOKATSE! Nüüd võib taas julgelt mahla juua, aga kas sina tead, millist?

Nimelt on suur vahe millist mahla juua. Täismahlas on ainult vilja enese mahl ja ei mingeid lisaaineid. Nektaris on mahlakogus 25– 50 protsenti, mahajoogis aga 10-15 protsenti. See aga ei pea tähendama,nagu oleks mahlajook või nektar ilmtingimata halvemad - mõnede viljade mekk on nii vänge või tummine, et neid saabki juua vaid lahjendatuna, nagu näiteks ploomide või jõhvikate puhul.

Kui palju aga saab inimene aru, kas joob mahla või mahlajooke? Toiduliidu korraldatud katse näitas, et mahla tunneb enamasti üsna eksimatult ära, ent mahlajoogi ja nektariga jääb pigem hätta. Teistel testis osalenutest läks aga isegi mahl ja nektar sassi. Nii võibki tekkida mulje, et üks suhkrune vesi kõik - enamasti on nektaritesse suhkrut juurde pandud.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp kinnitas, et märgise „ilma lisatud suhkruta“ kasutamise lubamine 100% mahladel aitaks tõsta tarbijate teadlikkust täismahla suhkrute võrdväärsusest puuviljade, köögiviljade ja marjadega ning vähendaks valearusaamade levikut.

Seadusandlus ütleb, et „Toidule ei tohi omistada omadusi või toimet, mida sellel ei ole, ega märkida eriomaduseks sellist omadust, mis on olemas kõigil sarnastel toitudel.“ Seetõttu ei ole ka 100% mahladel lubatud kasutada märgistust „ilma lisatud suhkruta“, kuigi nad seda on.

„See on kurioosne, sest tarbijad ei tea mahlaseadust ja nende teadlikkust tuleks just suhkrute osas tõsta. Praegu on pakenditele märgitud toitumisalases teabes süsivesikute hulk ning seejuures on eraldi välja toodud veel suhkrute hulk 100 g või 100 ml toote kohta. Tihti juhtub olukord, kus tarbijad arvavad, et kõik süsivesikud ongi suhkrud ning veelgi halvemal juhul arvatakse, et pakendil esitatud kogu suhkur on lisatud suhkur," selgitas Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur Rain Kuldjärv kummalist olukorda seadusandluses.

Siinkohal on oluline rõhutada, et toitumisalases teabes on esitatud suhkru üldkogus ning selle hulka kuuluvad nii toorainest pärit suhkrud kui ka lisatud suhkur. "Kuna täismahlade puhul pole lubatud suhkrut lisada, siis kõik pakendil esitatud suhkur on pärit toorainetest ning märgistus „ilma lisatud suhkruta“ aitaks tarbijatel teha teadlikumaid valikuid, kuid selline märgistus pole hetkel lubatud,“ lisas Kuldjärv.

Sirje Potisepp rõõmustab, et mahlaturu langus on möödanik ning turg on tõusus. „Mahlaturg on alates 2016. aastast stabiliseerunud ja sealt edasi olnud kerges tõusus, mahus on kasvanud 3,8% ja rahalises väärtuses 9%. Tarbijad on ka suhkruhirmust üle saamas ja mõistavad, et kõike tuleb tarbida mõõdukalt,“ märkis Potisepp.