EVELIN ILVES: ärge lootke skandaali – halba maitset ei olnud üldse tunda! Aga...

Hetkel on nii palju uusi tundmatuid faktoreid. Sestap juhtuski, et ühel päeval avastasin kella viie paiku õhtul, et täna pole üldse jõudnud midagi süüa ja järsku hakkas selle teadmise peale nälg kohe tublisti näpistama. Otse ühe kiirtoiduputka eest koeraga mööda jalutades...

See on küll 100% kindel, et tolles pita-kebabis ei esinenud mitte ühtki neist komponentidest. Muidugi oli rohelise salati asemel hiina kapsas (kõige odavam lehtköögivili, mida kaubandusest saada on) ja punase sibula – mis sobib oma magusa ja pehme maitse poolest toorelt salatitesse – asemel ilutses ilmselgelt hiina päritolu valge kibe sibul.

Nojah. Seekord siis sedamoodi. See asi kõlbas süüa küll, aga maitsemeeled ja kõhubakterid jäid närivasse nälga. Ent idee ise on muidugi hiilgav – kui keegi tõesti pakuks ehtsat kreeka tzatzikiga kebabi hõrgu pita vahel. See ongi jumalik kombinatsioon ja olen seda kunagi hoopis tagasihoidlikumast putkast Berliini kesklinnas ühest Kreeka pereärist ka saanud. Hind oli muide sama, mis sel soperdisel Tallinnas – 3-4 eurot. Ja tollane maitseelamus oli nii võimas, et isegi tänavanurk ise oma hiilguses meelde jäi. Aeg peatub hetkeks, et elamus salvestuks – siis on see alles ja siis on see tõeline.