SUUREPÄRASE SAUNAÕHTU TOIT: eineleib grillvorsti ja karamellitud sibulaga 

1. Esimeseks valmista sibulad: puhasta, viiluta ja pane koos 1 sl õliga potti. Kuumuta kaane all keskmisel kuumusel 7–8 minutit, kuni sibulad on pehmenenud. Lisa suhkur ja äädikas, lase keema tõusta ja keeda ilma kaaneta aeg-ajalt segades, kuni sibulad on tumedaks värvunud ja vedelik peaaegu ära keenud. Selleks kulub umbes 20 minutit.