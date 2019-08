MAITSEV KATSE | Mida kujutavad endast suitsutatud juustupats, vürtsikad juusturibad ja ampsud? 

Kuidas mekivad firma Delikatess Food erinevad juustud? Korraldasime katse ning proovisime järgi!

Vürtsikad juusturibad (küüslaugumaitselised ja chilli)

- Üheks minu firmaroaks on juustuküpsised – kallan kokku riisijahu, riivjuustu ja hapukoore ning sisse raputan Vahemere ürdisegu. Sel korral asendasin tavalise riivjuustu küüslaugumaitseliste juusturibade vastu (enne tegin ribad pooleks, et nad paremini ahjus sulaksid). Vahemere ürdisegu jätsin lisamata, lootuses, et küüslaugumaitse juustus teeb oma töö ning pakub huvitavamaid maitsenüansse. Ma ei eksinud, see oli tõeliselt hea vaheldus klassikale. Mõnusalt tummised küpsised said kiidusõnu ka perekonnalt.

- Küüslaugumaitselised juusturibad? Jäin esiti mõtisklema, millises toidus seda kasutada võiks. Loomulikult jõudsin ma selleni, et puistata juusturibasid pastale. Kuna juusturibad ise on üsna tugeva ja domineeriva maitsega, siis ma pastat ennast liiga palju ei maitsestanud – et mitte üle pakkuda. Panin kana-porgandipasta peale terved küüslaugumaitselised juusturibad, aga kui tahta, et see kiiremini ja täielikult ära sulaks, siis võib ribad isegi pooleks teha.

- Mulle meeldib panna juustu hommikuse munaroa sisse. Kui klopin munad kausis lahti, lisan alati veidi juustu, see teeb maitse mahedamaks. Seekord proovisin tavalise juustu asemel chillimaitselisi juusturibasid. Oli see vast särtsakas hommikusöök, mis pannil valmis!

- Minu jaoks on suureks plussiks see, et juusturibasid on olemas nii suure kui ka väikse pakendiga. Igaüks leiab oma.

- Olen lugenud, et Armeenia traditsioon on, et juusturibasid süüakse lavašiga: õhukesele lavašile pannakse juusturibad, rohkesti maitserohelist (näiteks koriandrit ja basiilikut), keeratakse rulli ning süüakse tee kõrvale. Proovisin järgi – omapärane, aga tõeliselt hea toit oli!