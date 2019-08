Retseptid PARAS PIDUPÄEVAKS! Tikri-leivamagustoit vahukoorega Tiina Lebane , täna, 10:59 Jaga: M

Tikri-leivamagustoit vahukoorega Foto: Jaan Heinmaa

Üks tikripõõsas on ilmselt igas Eestimaa koduaias ja tikrikissell üks lapsepõlvetoitudest, mida vähemalt vanaema juures alati süüa sai. Selles magustoidus saab kissell lisandiks röstitud ja kakaoga maitsestatud leivapuru ning õhulise vahukoorepilve. Kissell tee varem valmis, nii et see jõuaks külmkapis täielikult maha jahtuda.