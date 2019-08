EVELIN ILVESE KOKAKOOL: hernesupp ja seakoot kuuele, täiskuutoit 

"See olevat üks väga rootsipärane toit, mida süüakse justnimelt neljapäeviti ning mille juurde käivad magustoiduks õhukesed pannkoogid. Kui selle supi lugu kuulsin, tahtsin otsekohe järele proovida, kas keedus ise on sama maitsekas kui jutt sellest. Ja võin südamerahuga öelda – on ikka küll! Ka minu kohviku menüüs on täiskuuneljapäeval justnimelt seesama rootsipärane kollase herne supp nelgi ja tüümianiga," mukjetab Evelin.