AUTOGA BALKANI POOLT 8 | Manona Paris: vaimude tund serblaste roosiaias ja Sarajevo seedimine 

Dokumentaalkaadrid on näidanud, kuidas tulistajate jaoks oli tihti tegu kõigest meelelahutusega, mida pakuti külalistelegi. Internetis leviv videolõik näitab, et kätt proovis ka näiteks Venemaa natsionalist Eduard Limonov. Snaiperitel polnud vahet, kas tegu oli mehe, naise või lapsega. Kohta, millele tulistajatel oli eriti hea vaade, nimetati snaiprite alleeks. Inimesed liikusid seal trammi varjus või tegid üle tänava sööstjookse, mis võis jääda vabalt elu viimaseks. Miiniplahvatuste kohti on tänini tänavasillutises kohati näha – neid nimetatakse Sarajevo roosideks. Kokku kaotas snaiprite ning miinipildujate läbi elu üle 10 000 inimese.

Jugoslaavias kõigest 90ndate alul puhkenud konflikt on üldse kurb näide, kuidas sõjast ei saa kunagi keegi võita, küll aga väga palju kaotada. Nüüdseks, mil uus pealekasvanud põlvkond võiks isade ja emade vigu parandada, on aga selgunud, et varjud on vähemalt poliitikas alles – valimistel võidavad kõikide osapoolte juures endiselt marurahvuslased, kes ei lase vaenuleegil kustuda. Ega sõjast tingitud vaesus ja kaua kestnud isolatsioon aita just kaasa, et hingelised kaevikud rohtu kasvaksid.

Meie pisuke jalutuskäik Sarajevo kesklinnas on aga vähemalt näilistelt varjudest vaba. Kuuleme küll jutte, kuidas kogukonnad elavad rõhutatult erinevaid elusid, koguni selle piirini, et alarmsõidukid nn vaenlasi ei abista, siis seda päriselus oma põgusa visiidi ajal küll ei koge. Kui möödnud kümnenditel on Sarajevos käinud inimesed kirjutanud kas irooniast tilkuvaid reportaaže jõledast linnast või haletsevaid vestekesi, siis nüüd Bosnia pealinn seda narratiivi küll välja ei anna. Pigem meenuvad legendid kunagisest kultuuride kohtumiskohast.

Kultuuride kokkusulamine

Meelolu on kõigest hoolimata linnas väga rahulik, lausa lõõgastav. Tänavatel liigub nappides kleitides neidistega kõrvuti (ja kohati tundub, et isegi nende sõbrannadena) mitmeid naisi mustas nikaabis, nii et vaid silmapilu on väljas. Viimased põhjustavad ka ühe piinliku vahejuhtmi. “Vaata, ninja,” hüüatab üks meie poistest, enne kui jõuame midagi öelda. On piinlik, on.

Minarette sirgub Sarajevos üsna tihedalt ning samuti ka moslemikalmistud, mille enamjaolt värsked tulbad on omalaadseks kurbade sündmuste meenutajateks. Õhtutel kaigub üle linna palvusele kutsuv laul, mis päikeseloojangu järgses punakas hämaruses mõjub nagu väljaspool aega ja ruumi.