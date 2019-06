Kalatoitude retseptid PÄEVARETSEPT | Sidrunilõhe redisetartariga kalaneljapäevaks Tiina Lebane , täna, 09:00 Jaga: M

Sidrunilõhe redisetartariga. Jaan Heinmaa

Rammus lõhe ei vaja suvisel soojal ajal kõrvale muud kui üht head värsket salatit. Mõrkjas redis ja pähkline rukola klapivad kokku nii maitse kui ka kena värvikoosluse poolest. Kümmekond minutit marinaadis seismist on piisav aeg, et kala saab külge õrna sidrunimeki. Pole vist vaja lisada, et lõhetükid võid fooliumisse pakitult ka grillil valmis küpsetada.