Päevaretsept ja nädala kook Karmo Tüüri supipöial pahandab Herr Arturiga: Seljanka nime lörtsimistest see siin oli üks ludrimaid Karmo Tüür, blogi Inimkatsed toidu ümber , täna, 15:51 Jaga: M

Seljanka ja lambapada krõberatulitega Herr Arturis Viljandis. Karmo Tüür

Viljandi vanalinn on üks äraütlemata nunnu koht. Need väikesed-vaiksed munakivised tänavad, päikese käes lõhnavad muruplatsid, inimesemõõtmeline ja aegamisi voolav linnapilt. No mõnus koht aeglaselt lonkimiseks ja katuseid ning hoove pidi pilguga lohisemiseks.Enam-vähem sama nunnu on ka see pesake, kuhu on ennast sisse seadnud Herr Artur nimeline puhvet. Kesknädalasel pärastlõunasel ajal sisse astudes olin üsna hämmeldunud, kuna ruumike oli üsna tuugalt täis... aga see juhtus lihtsalt olema üks lasterühm, mis peatselt õpetaja saatel õhku haihtus nagu varblaseparv ning ruumi sigines kohale ja ajale omane vaikus.Lisaks päevasupile oli seinale sirgeldatud veel ka seljanka (2.80) ning mõistagi selle ma ka valisin. Napi paari minutiga tõi piiika ja kahara seelikuga proua selle ka lauda. Ketšupipunane leem maitses ... eee ... noh nagu ei suurt mitte kuidagi.