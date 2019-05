EVELIN ILVES: Ilus elu (+ retsept, mis sind üllatab) 

Evelin Ilves on "Erakond Eestimaa Rohelised" esinumber Euroopa parlamendi valimistel. Üritus pressile Evelini restoranis Roog. Tiina Kõrtsini

See sõnapaar on olemas vist küll maailma kõikides keeltes. Tähendusi on tal ilmselt nii sama palju kui on rahvaid või isegi indiviide. Aga ühes oleme ühel nõul: ilu on igal juhul elus olemas ja selle hoomamine ning määr meis endis kinni. Ent midagi on ikkagi veel... On ju kohti, kus elu on ilusam kui mujal ning on ka kohti, kus seda ilu leidub vähem. Mis on ikkagi ilus elu? Millest ta koosneb, kui see värvikirev kangas lahti harutada?