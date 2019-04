EVELIN ILVES: See on tõeline võlukomponent, eriti 45+ naiste toidulauale (+retsept!) 

Olen pikka aega end selle valdkonna arengutega kursis hoidnud. Kui vähegi saanud, proovinud ka. Mulle läheb söödava sisu ja komponendid, tervislikkus väga korda. Aga ilus ja hea peab ka olema! Kui toit pole maitsev, kaob me elust üks suurimaid naudinguid ja kultuurikomponente. Kui ta on kole, siis olgu kui tervislik tahes – ühe nii olulise meele rahuldamata jätmine häälestab ka teised vastuseisule.

Paar aastat tagasi käisin Londonis toitumisteraapia koolitusel, mis keskendus naise tervise, eriti puberteedi ja klimakteeriumi aegsete muutuste ja toidu seostele. Õieti sellele, kuidas oma menüüd muutes saad enesetunde oluliselt paremaks, vahel ka sootuks vaevustest priiks.

Üks võlukomponent, mida sealsed õppejõud 45+ naiste toidulauale soovitasid, oli justnimelt vetikas. Tohutu mineraalide sisaldus, ülipalju rauda ja valku, kilpnäärmele nii vajalik jood... Kui loetleda vaid olulisemad. Saime ka mõnd suupistet maitsta, kus vetikad koostises ja ... No paha maitset tunda polnudki, nagu ütleb Vilsandi kiidusõna.

Pärast seda olen vahelduva eduga vetikaid oma menüüsse üritanud sokutada. Proovinud punaseid, pruune ja rohelisi. Kuivatatud ja krõpsuks tehtuna. Külmutatud ja valmissalatina.

Halva üllatusena avastasin, et ka vetikatest tehtud tooted on enamasti puhta kräpp. Krõpsudes sisaldub head kraami vaid mõni protsent, kuulus wakame salat on enamasti roheliseks värvitud, suhkrustatud ja sisaldab muidki lisaaineid. Milline pettumus!

Kasutada kõlbas vaid puhtaid Aasia päritolu merest korjatud ja kuivatatud vetikaid. Kuid ka nende puhul pole teada, kui vanade taimedega on tegu, sest pooleaastane ja viie aastane vetikas erinevad nagu öö ja päev, sest vetikas võimsa merevee puhastajana hakkab teatud vanuses endasse absorbeerima ka raskmetalle ja muud meie kehale kahjulikku.