KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | OK OK Vaba aja keskus (Pärnu): kuigi see polnud borš nr 1 maailmas, siis üsna lähedane. Praepöial aga solvus

Mõni puhvet mängib kundedega peitust. Kui kamraad poleks teadnud rääkida, et vaata mine sinna ja küsi borši, siis ei oleks ma mitte mingi valemiga osanud Lai 18 asuva kaubakasti halli küljeseina sees oleva klaasukse tagant osanud toidukohta otsida. Ainuke vihje, et kuskil siin võiks vist süüa leiduda, oli välisuksel olevad wolt-bolt kleepsud. Ka tagavaraväljapääsuna mõjuvasse trepikotta sisenedes ei leidunud poolt sildipoegagi, mis kuhugi juhataks, aga no nii igaks juhuks ma siis ronisin tehnilise olekuga trepi kaudu teisele korrusele ... ja seal ta oligi!