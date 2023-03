LAHJEM RETSEPT | Soe kana-köögiviljasalat

Pille Enden , täna 16:29

Kevad läheneb jõudsalt ja paneb vast vaikselt lahjema menüü peale mõtlema. Soe kanasalat on just selline, parajalt kerge, aga toitev. Salat sisaldab rohkelt köögivilju ja värskeid salatilehti ning marinaadis maitsestunud kanaliha. Kintsuliha jääb praetuna mõnusalt mahlane, filee pisut kuivem, aga see-eest on rasvavaesem.