MAITSEV JA KAUNIS | Baklažaanipilaff

Tiina Lebane , täna 07:42

See on araabia köögist mõjutatud roog, kus magus, mõru ja vürtsikas loovad väga maitsva koosluse. Vürtsika harissaga maitsestatud baklažaan on õhulise riisi sees suurepärane asendus lihale. Kuivatatud aprikoosid lisavad magusust ja kurkum õrnalt mõrudat nüanssi, kenast kollasest värvist rääkimata. Natuke granaatõunaseemneid, hakitud mandleid ja petersellilehti peale ja su toit on nii maitsev kui ka kaunis.