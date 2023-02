VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Eeva Helme noad on hästi ihutud: „Ma teritan neid ise!“

Ometigi midagi lihtsat! Eeva Helme valib „Poiliitköögis“ valmistamiseks oma vanaema käest saadud karaski retsepti. Naisena, kes oskab ette mõelda ja aega säästa, on ta meie võtterühma saabumiseks ühe laari tainast juba valmis teinud, sest see segu peab saama seista ja nii läheb filmimine sujuvamalt. Selles köögis on kõik sujuv – korralikult teritatud noad, hästi varustatud toidukapp, ilusad nõud ja head maitsed.